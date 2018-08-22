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Spor

Manisaspor'a bayram dopingi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor’da personele bayram dopingi yapıldı

22 Ağustos 2018 14:48

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor’da personele bayram dopingi yapıldı. 
Başkan Bülent Baygeldi, Kurban Bayramı dolayısıyla personelin maaşlarının yatırıldığını açıkladı. Maddi sıkıntılar içinde bulunan kulübü ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Baygeldi, \"Kulübümüzün en önemli parçası olan personelimize ödeme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görevimizi her ne kadar zor şartlarda sürdürdürsek de çalışanlarımızı pas geçmek olmazdı. Bu vesile ile Manisaspor camiasının ve siyah-beyazlı renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızın Kurban Bayramı\'nı kutluyoruz\" dedi.

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