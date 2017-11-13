Manisaspor'a 6 puan silme iddiası

MANİSA,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 7 puanla düşme hattında yer alan Grandmedical Manisaspor\'a FIFA kanalıyla 6 puan silme cezası geldiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların eski futbolculardan Iwanski\'ye olan 350 bin Euro borç nedeniyle FIFA Disiplin Komitesi\'nden ceza aldığı ve bu cezanın kulübe tebliğ edildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun puan silme cezasını önümüzdeki günlerde uygulayacağı ifade ediliyor. Eski futbolcularından Iwanski ve Makukula\'nın yanı sıra Portekiz kulübü Benfica\'ya toplam 15 milyon TL civarında borcu bulunan Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan da üst üste 2 sezon 3 puan silme cezası almıştı. Sezon başında kulüp lisansını yeni çıkartamayan Manisaspor\'un 3 puanı silinmişti. Bu cezayla 10 puandan 7 puana gerileyen Tarzan, 6 puanı daha silinirse 1 puanla dibe demir atacak.