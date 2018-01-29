İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattından çıkamayan ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor tek yürek oldu. 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütleri, teknik direktör Taner Taşkın ve futbolcular, Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak destek çağrısında bulundu. Taraftarın marşlar ve tezahüratlar eşliğinde toplandığı meydanda konuşan Taner Taşkın, kulübe verilecek 300 ile 500 bin TL destekle sıkıntıların giderileceğini söyledi. Taşkın, kulüpten alacaklı olan eski futbolcularla görüşüp transfer yasağını kaldırmaya çalıştığını ifade ederek, \"Benim bazı çabalarım oldu. Eski futbolcularımızın alacakları nedeniyle transfer yasağımız var. Oyuncularla olumlu konuşmalar yaptım. Umarım transfer yasağı ortadan kalkar\" dedi.

Yasağın kalkması için 6 milyon TL civarında paraya ihtiyaç duyduklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"Transfer döneminin bitmesine 2 gün kaldı. Çok hızlı hareket edilebilirse transferin önü açılır. 2. Lig\'de bütçe 2 milyon TL\'yken 1. Lig\'de bu rakam 20 milyon TL\'ye çıkıyor. Arada 10 kat fark var. Eğer bu takım düşerse futbolcular 2. Lig\'deki bütçenin hiçbir alacağa yetmeyeceğini biliyor. Borçlu oyuncularımız bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim içimizden bir tane babayiğit çıkacak ve diyecek ki, \'Evet kardeşim, ben bu süreci idare edeceğim\'. Bu topluluk da o babayiğide destek verecek\" diye konuştu. Geçen hafta deplasmanda oynanan Samsunspor maçında otel parasının son anda ödendiğini anlatan Taşkın, \"Son ana kadar otele yerleşebilecek miyiz diye sıkıntı yaşadık. Zor şartlarda Samsunspor maçını oynadık\" diye konuştu.

Transferin açılması halinde 5-6 futbolcunun kadroya dahil edilebileceğini vurgulayan Taner Taşkın, \"Mevcut kadromdaki futbolcularım Samsunspor maçında çok karakterli bir oyun ortaya koydu. Taraftarımız da zaten futbolcularımızı bağrına bastı. Eğer çok hızlı hareket edilirse çarşamba gününe kadar iskelet kadromuza 5-6 tane oyuncuyu alabiliriz. Ama bütün dargınlıkları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi var, 2 tane ilçe belediyemiz var. Manisa Organize Sanayi Bölgesi var. Tek başına Samsun Valisi, Samsunspor\'a 2 milyon 600 bin TL verip kulübe destek çıkıyorsa Manisa da bunu yapmalı. Burası küçük bir şehir değil. Ölmeden mezara sokuyorlar bizi. Eğer transfer açılmazsa da elimizdeki kadroyla sonuna kadar mücadele ederiz\" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR DESTEK İSTEDİ

ŞEHZADELER İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen Manisaspor\'a destek yürüyüşünde yer alan futbolcular Göktuğ Bakırbaş, Slavko Perovic, Hüseyin Tok, Nikola Mikic, Uğur Pamuk, Alper Önal, Timur Karagülmez, Ömer Buğdaycı, Deniz Çörtlen ve Kağan Miray Bağış camiaya çağrıda bulundu. Basın açıklamasında konuşan Hüseyin Tok, \"Biz sahada gereken mücadeleyi veriyoruz. Önümüzde bir kongre süreci var. Herkesin Manisaspor\'a sahip çıkması gerekiyor\" dedi.

Manisaspor\'un tek başına bu süreci atlatamayacağını söyleyen Slavko Perovic ise birlik beraberlik olgusuna vurgu yaptı. Geçen hafta önce takımdan ayrılmayı kararlaştıran, ardından kalmayı seçen Perovic, \"Umarım aranızdan birisi çıkar ve bize yardım eder. Protesto yapmak istemiyoruz. Protesto yapmak bu şehir için utanç verici. Biz buraya para konuşmaya gelmedik. Aranızdan birisinin çıkıp bize yardım etmesi lazım. Bu tek başına olacak bir şey değil. Herkesten destek bekliyoruz\" cümlelerini kurdu.

TARAFTAR SİYASET İSTEMİYOR

1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı da yaptığı açıklamada, Manisaspor\'a her koşulda destek olduklarını söyledi.

Çakıcı, Manisa\'da siyaset dışı bir yönetimin Manisaspor\'a talip olması gerektiğini dile getirerek, \"Yağmur çamur demeden mücadele ettik. Bu şehrin mülki amiri validir. Bu şehirde hiç bir oda başkanı \'Ben Manisaspor\'u düşünmüyorum\' diyemez. Borsa başkanları, sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları bu iş siyaset işi değildir. Biz Manisaspor\'da siyaseti kabul etmiyoruz. Siyaset dışında birisinin Manisaspor\'a gelmesini istiyoruz. Manisaspor çocuk oyuncağı değildir. Manisa\'ya sahip çıkacak bir başkan adayı istiyoruz\" diye konuştu.

Basın toplantısında söz alan siyasi partilerin temsilcileri ise Manisaspor\'un bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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