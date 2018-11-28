Manisaspor stat arıyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta iç saha maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadı\'nın zeminini bakıma alan Manisaspor, pazar günü Bayrampaşa\'yı ağırlayacak stat arıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı\'nda oynamak için komşu ilçe Turgutluspor\'un kapısını çalan Manisaspor\'un kırmızı-siyahlılardan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin Turgutluspor cephesinden olumsuz yanıt alınca Soma\'ya yöneldiği öğrenildi. Zamanla yarışan Manisaspor, maçı oynayacak stat bulduktan sonra rakip takımdan ve Futbol Federasyonu\'ndan da onay almaya çalışacak.

Ligde transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı olan kadrosu ve silinen 9 puanıyla eksi 4 puanla düşme hattına demir atan Manisaspor\'da yönetimin geçtiğimiz haftalarda kulübe destek bulmak için başlattığı SMS kampanyasına eski futbolcular da sosyal medyadan destek verdi. Manisaspor\'un eski kalecilerinden İsmail Şahmalı ve forvet Mertan Caner Öztürk, kendi hesaplarından kampanyaya destek mesajı paylaştı. Borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Manisaspor\'a cep telefonlarından, \"BAĞIŞ\" yazarak 1645\'e gönderip destek olunabiliyor. Kampanyada 1 mesaj 5 TL olarak ücretlendiriliyor.