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Spor

Manisaspor seri peşinde

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Elazığspor'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Adana De

23 Kasım 2017 19:02

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Elazığspor\'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Adana Demirspor\'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Abdulkadir Bitigen\'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00\'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Atiemwen ve Hüseyin\'in yanı sıra cezası bulunan Sebaihi ile Hikmet mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında da galibiyet beklediklerini belirterek, \"Sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

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