Manisaspor seri peşinde

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Elazığspor\'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Adana Demirspor\'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Abdulkadir Bitigen\'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00\'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Atiemwen ve Hüseyin\'in yanı sıra cezası bulunan Sebaihi ile Hikmet mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında da galibiyet beklediklerini belirterek, \"Sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.