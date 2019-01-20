Manisaspor-Sarıyer: 0-4

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Ejder Yapıcı (xx), Aykut Küçük (xx)

MANİSASPOR: Zafer (x) - Berk (xx), Kemal (x), Anıl (x) (Dk. 79 Enes x), Bayram (x), Fatih (xx), Ömer (x), Okan (x), Samed Can (x) (Dk. 46 Mevlütcan x), Atakan (x), Furkan (xx)

SARIYER: Ali Türkan (xxx) - Hüsnü (xx), Özgür (xxx), Abdullah (xxx), Ozan (xx), Nuri Fatih (xxx) (Dk. 77 Bertul xx), Alim (xxx), Hüseyin (xxx), Samet (xx) (Dk. 46 Adem xx), Yasir (xxx), Ali Kuçik (xx) (Dk. 62 Hakkı xx)

GOLLER: Dk. 18 Özgür, Dk. 35 Alim, Dk. 73 Nuri Fatih, Dk. 81 Hüseyin (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Hüsnü (Sarıyer), Anıl, Kemal, Atakan (Manisaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta eksi 7 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer\'e farklı yenildi: 0-4.

Yeni transferlerinin lisansını çıkaramayan ve altyapıdan gelen gençlerle sahaya çıkmak zorunda kalan Manisaspor, 18\'inci dakikada Özgür\'ün golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Ardından 35\'te Alim skoru 2-0\'a getirirken, 73\'te Nuri Fatih, 81\'de ise Hüseyin farkı açan isimler oldu. Bu sonuçla eksi 7 puanda kalan Ege ekibi kurtuluş mücadelesinde ağır yara aldı. Sarıyer ise 41 puana yükselip yarışta yoluna devam etti.

18\'inci dakikada Sarıyer perdeyi açtı. Nuri\'nin kullandığı köşe atışında arka direkte topa dokunan Özgür ağları havalandırdı: 0-1.

35\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Hüseyin\'in ara pasında topla buluşan Alim sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti: 0-2.

73\'üncü dakikada Sarıyer golleri üçledi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nuri güzel bir gole imza attı: 0-3.

81\'inci dakikada Sarıyer 4\'üncü golünü attı. Bertul\'un sağ kanattan ortaladığı topa Hüseyin kafayı vurdu: 0-4.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan İstanbul ekibinin oldu.

(FOTOĞRAFLI)