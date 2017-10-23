Manisaspor nefes aldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 4 maçtır galip gelemeyen, Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silince düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor, deplasmanda Giresunspor\'u 1-0 yenerek liderlikten etti ve erken pes etmeyeceğini gösterdi.

Zirve yarışındaki rakibini Atiemwen\'in golüyle mağlup eden Manisaspor, yeniden 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan şike iddiaları nedeniyle ceza almayan İsmail Haktan da tedbirin kalkmasının ardından 4 maç sonra formasına kavuşup 70 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk galibiyetini elde eden Manisaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda Hatayspor\'u konuk edecek.