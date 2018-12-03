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Spor

Manisaspor hayata döndü

MANİSA, (DHA) TFF 2

03 Aralık 2018 16:11

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, Akhisar Stadı\'nda Bayrampaşa\'yı 1-0 yenerek umut tazeledi. Sezon başında 9 puanı silinen, bu sezonki 2. galibiyetini alıp eksi 1 puana yükselen siyah-beyazlılarda teknik direktör Kazım Akgün, en kısa zamanda puanlarını artıya dönüştüreceklerini söyledi. 
Oyuncularını kutlayan Akgün, \"Bize stadın kapılarını açan Akhisarspor yönetimine teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir galibiyet aldık. Kazanacağımıza gönülden inanmıştık ve başardık. Şimdi daha fazla efor sarf edeceğiz. Puanlarımızı artı yapmak istiyoruz. Her hafta üstüne koyup ilerliyoruz. Başarı gelecek\" dedi.
Manisaspor devrenin son 2 haftasında Yılport Samsunspor (D) ve Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

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