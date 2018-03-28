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Spor

Manisaspor gençlere sarıldı

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

28 Mart 2018 15:42

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de umutları tükenen, bu hafta Elazığspor\'u yenemezse veya alt sıralardaki rakiplerinden Eskişehirspor, Balıkesirspor\'u mağlup ederse bitime 5 maç kala küme düşüşünü matematiksel olarak ilan edecek Grandmedical Manisaspor\'da tecrübelilerle vedalaşıp altyapı oyuncularını sahaya süren yönetim, önümüzdeki günlerde 6 futbolcuya daha profesyonel sözleşme imzalayacak. Transfer yasağı nedeniyle gelecek sezon da takviye yapması zor görünen Manisaspor, altyapıdan santrfor Okan Uğurlu, kanat oyuncusu Ömer Mang ve Orhun Cenan, ön libero Aykut Yüce, stoper Muammer Umut Kezgin ve orta saha oyuncusu Cemal Ayberk Dilbil\'le kontrat hazırlığı yapıyor.
Manisasporlu gençlerin bu hafta Elazığ deplasmanında kadroda yer alabilecekleri öğrenildi.

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