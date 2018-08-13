Manisaspor eksi 6 puanda

MANİSA, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor\'a eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından kesilen 6 puan silme cezasını puan tablosuna da yansıttı. Manisaspor, bu yıl düştüğü TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta henüz sezon bile başlamadan eski 6 puanla son sıraya geriledi. Borçları nedeniyle 2 yıl içinde toplam 21 puanı silinen Manisaspor, 2011-2013 yılları arasında kulüpte forma giyen Iwanski\'ye önümüzdeki aylarda 411 bin euro borcunu ödemezse FIFA\'dan transfer yasağı, yeniden puan silme ve küme düşürmeye kadar cezalar alabilir. Manisa\'nın geçen sezon takımın 9 puanının silinmesine neden olan eski futbolcularından Makukula\'nın yanı sıra Simpson\'a olan borcu nedeniyle de başı dertte. Simpson\'ın 750 bin euro alacağı sebebiyle 6 puan silme cezası alma ihtimali bulunan Manisaspor\'un daha önce cezalandırıldığı Makukula dosyasından FIFA kanalıyla küme düşürülme ihtimali var.