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Spor

Manisaspor direnemedi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalarak ilk kez hanesine puan yazdıran Manisaspor'un morali Sancaktepe Belediyespor deplasmanında yine bozuldu

18 Ekim 2018 17:10

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta hafta sonu Gümüşhanespor\'la 1-1 berabere kalarak ilk kez hanesine puan yazdıran Manisaspor\'un morali Sancaktepe Belediyespor deplasmanında yine bozuldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında sahadan 3-0\'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar umut tüketti. Eksi 8 puanla son sırada kalan Ege temsilcisi ağlarında toplam 24 gol görerek en çok yiyen takım oldu. Teknik direktör Kazım Akgün, her şeye rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Manisaspor bu hafta evinde Eyüpspor\'la karşılaşacak. 

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