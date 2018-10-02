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Spor

Manisaspor dibe çöktü

MANİSA, (DHA) TFF 2

02 Ekim 2018 17:03

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e düştükten sonra FIFA ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından eski futbolcularına olan ödeyemediği borçları yüzünden 9 puanı silinip dibe demir atan, üzerine altyapı ağırlıklı kadrosuyla çıktığı 5 maçı da kaybederek küme düşmenin şimdiden en büyük adayı olan Manisaspor\'da 7 yöneticinin istifası yaralara tuz bastı.
Geçen sezon aldığı toplam 12 puan silme cezasıyla 1. Lig\'e mendil sallayan, 2 yıldır uçurumun kenarında dolaşan siyah-beyazlılarda, Yunus Emre Şahin, Hasan Ertekin, Tevfik Aslaner, Nurullah Aksöz, Murat Emgener, Halil Arslan ve Mithat Akın istifalarını verirken, kulübün önündeki karanlık tablo taraftarını korkutuyor.

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