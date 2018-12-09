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Spor

Manisaspor devamını getiremedi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bayrampaşa galibiyetinin ardından umutlanan Manisaspor, şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor'a deplasmanda 4-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi

09 Aralık 2018 15:42

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bayrampaşa galibiyetinin ardından umutlanan Manisaspor, şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor\'a deplasmanda 4-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi. Bu sezonki 12\'nci yenilgisini takımı en son geçen yıl çalıştıran eski teknik patronu Taner Taşkın karşısında alan Manisaspor, eksi 1 puanla sondan ikinci sırada kaldı. 
Teknik direktör Kazım Akgün, ellerinden gelen mücadeyi gösterdiklerini ancak deneyim farkının ön palana çıktığını söyledi. Genç teknik adam, \"Samsunspor\'un gücü belli. Genç futbolcularımız mücadeleden vazgeçmedi ama gücümüz yetmedi\" diye konuştu.

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