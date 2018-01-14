T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor Başkanı Mergen, Tekke ile görüşecek

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin hafta içinde Başkan Abdullah Mergen ile bir araya geleceği öğrenildi

14 Ocak 2018 16:24

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör Fatih Tekke\'nin hafta içinde Başkan Abdullah Mergen ile bir araya geleceği öğrenildi.
Eşyalarını toplayıp Manisa\'dan ayrılan Tekke\'yi arayan Mergen\'in, teknik adamı kararından vazgeçirmek istediği bildirildi. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle Dimov, Atiemwen, Zahit, Emrullah ve Metin takımdan resmen ayrılırken, Mustafa ve Berkay da idmana çıkmadı. Tekke\'nin futbolcuları bir bir kaybetmesi yüzünden Manisaspor\'a geri dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Mergen\'in Tekke\'yi ikna edememesi halinde eski çalıştırıcıları Taner Taşkın\'a teklif götürmesi bekleniyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLigGrandmedical ManisasporFatih TekkeBaşkan Abdullah MergenEşyalarınıManisaTekkeMergenParalarınıDimov Atiemwen Zahit EmrullahMetinMustafaBerkayManisasporMergen TekkeTaner Taşkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24