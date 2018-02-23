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Manisa'nın iki yüzü

MANİSA, (DHA) MANİSA'da kentin en köklü kulübü Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1

23 Şubat 2018 14:18

MANİSA, (DHA)

MANİSA\'da kentin en köklü kulübü Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig\'de küme düşmenin eşiğine kadar gelirken, Manisa Büyükşehir Belediyespor, ise 3. Lig\'de şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinen, yaşadığı idari ve maddi krizlerle kadrosundan 10 kişiyi kaybeden Grandmedical Manisaspor, düşme hattına demir attı. Ligde son 6 maçın 5\'ini kaybeden Manisaspor, son 11 hafta öncesi 14 puanla kurtuluş umutlarını tüketmek üzere. Siyah-beyazlılarda ilk kez Haziran 2014\'te başkanlığa seçilen, 2016\'daki olaylı kongre sonrası göreve devam eden Başkan Abdullah Mergen dönemi geçen hafta bitti.
Daha önce 2015\'te düştüğtü lige 2016\'da geri dönen Manisaspor, yeni yönetimiyle zoru başarıp kümede kalmaya çalışacak. Henüz 3 yıl önce amatörden 3. Lig\'e çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra bu sezon 1. Grup\'ta açık ara farkla lider. Üst üste 5 galibiyet alan Manisa ekibi, liglerde bütün istatistiklerde zirvede. Son 11 hafta öncesi en yakın rakibinin 12 puan önünde olan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefine ulaşmaya çok yakın. Manisaspor küme düşer, Manisa BŞB ise şampiyon olursa kentin iki takımı yeni sezonda ilk kez 2. Lig\'de buluşacak.
 

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