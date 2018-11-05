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Spor

Manisa'nın gurbet kabusu bitmedi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi, zirvenin uzağında kaldı

05 Kasım 2018 18:05

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi, zirvenin uzağında kaldı. 
Dış sahada son olarak Darıca Gençlerbirliği\'yle 0-0 berabere kalan Manisa temsilcisi, gurbette toplam 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lider Menemen Belediyespor\'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manisa BŞB\'de teknik direktör Levent Devrim, \"Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok net pozisyonu harcadık. Golü bulsak maç farklı biterdi\" dedi.

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