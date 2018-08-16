Manisa'dan yerli ürüne çifte destek

MANİSA, (DHA) -TFF 2\'nci Lig\'de mücadele edecek Manisa\'nın iki kulübü Manisaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli malı ürün kullanımı çağrısına destek verdi.

Manisaspor\'a yıllarca isim sponsoru olan Zorlu Holding\'in tüm dünyaya ihraç edilen televizyon, beyaz eşya, tablet ve telefon fabrikasına da ev sahipliği yapan kentte iki kulüp, yerli malı kullanımı konusunda birleşti. Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, \"İstikbalimiz adına önemli bir mücadele verdiğimiz bu günlerde kenetlenip her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız\" dedi.

Bülent Baygeldi, \"Bu anlamda taraftarlarımıza da çağrımız, bundan sonraki süreçte Vestel başta olmak üzere Türkiye\'de üretilen ve yüzde yüz yerli ürünleri tercih etmelidir. Kulübümüzde önümüzdeki süreçte elektronik ve gıda ürünleri başta olmak üzere, her türlü ihtiyacını yerli ürünlerden karşılayacaktır\" açıklamasını yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ise futbol ve basketbol takımlarının sezon boyunca Türk teknolojisinin lider markalarından biri olan Vestel\'in göğüs reklamını ücretsiz olarak taşıyarak yerli malı kampanyasına destek vereceklerini söyledi.