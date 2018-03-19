Manisa'dan filede veda

MANİSA, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarı final maçları sonunda final bileti alamayarak Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefini gelecek sezona erteledi. A Grubu\'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını Play-Off\'a yazdıran yeşil-beyazlılar, Kütahya\'da yapılan yarı finallerde 2. Grup\'ta sırasıyla THY\'ye 3-2, Karayolları\'na 3-1 yenilirken, son sınavında Bolu Belediyespor\'u 3-1 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırayı alarak gruptan çıkamadı. Manisa temsilcisi geçen sezon da yine yarı finalde havlu atmıştı.