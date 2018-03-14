T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Manisa'da örtü altı çilekte ilk hasat

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altı çilekte ilk hasat yapıldı

14 Mart 2018 20:54

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altı çilekte ilk hasat yapıldı. Üretici çileğin kilosunu 10 liradan sattı.
Manisa\'da en fazla çilek üretimi yapılan Köprübaşı ilçesinde, mevsimin ilk hasadı yapıldı. Üretici Rahim Özcan (43), kışlık örtü altı çileğin ilk hasadında 1500 kilogram ürün aldıklarını belirterek, çileğin kilosunun 10 liraya İzmir Hali\'nde satıldığını söyledi. Çileğin geçen yıl kilosu 7 lira, önceki yıl ise 12 liradan satıldığını hatırlatan Rahim Özcan, fiyatların düşmemesi halinde üreticinin bayram edeceğini söyledi. Özcan, havaların iyi gitmesi ve tüplü fide kullanımı dolayısıyla normalde mart ayı sonunda yapılması gereken hasadın erken yapıldığına da dikkat çekti.
Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alptekin Sağıroğlu ise ilçe ekonomisine çilek üretiminin büyük katkı sağladığını belirterek, \"Toplam 3 bin 500 dekarda 150 üreticimiz çilek yetiştiriyor. Yıllık 10 bin 500 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçe ekonomisine büyük girdiler sağlanıyor. Çileğin tadı, aroması çok güzel. İlaç ve gübre kullanılmıyor, çileklerimiz organik. Allah kazancımızı bereketlendirsin. Örtü altı çileğinden sonra tarla çileklerimiz de yetişiyor. Önümüzdeki günlerde tarla çileğimizin de hasadına başlayacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSA KöprübaşıManisaKöprübaşıRahimHaliGıda TarımHayvancılık Müdürü Alptekin SağıroğluYıllıkAllahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24