Manisa'da orman yangını

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)- MANİSAN’nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı

Manisa\'nın Soma ilçesi ile Balıkesir\'in Savaştepe ilçesi arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Soma\'nın kırsal Göktaş Mahallesi\'ne yakın olan bölgedeki yangını söndürmek için 4 amfibik uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ve 6 dozer bölgeye sevk edildi. Rüzgarın saatte 35 kilometre hızla estiği bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

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