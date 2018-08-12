T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da orman yangını

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)- MANİSAN’nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı Manisa'nın Soma ilçesi ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi arasındaki ormanlık a

12 Ağustos 2018 20:40

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)- MANİSAN’nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı
Manisa\'nın Soma ilçesi ile Balıkesir\'in Savaştepe ilçesi arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Soma\'nın kırsal Göktaş Mahallesi\'ne yakın olan bölgedeki yangını söndürmek için 4 amfibik uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ve 6 dozer bölgeye sevk edildi. Rüzgarın saatte 35 kilometre hızla estiği bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlperDHA MANİSANnın SomaGöktaş MahallesiSomaBalıkesir SavaştepeRüzgarınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24