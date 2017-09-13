Manisa'da orman yangını

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'nde çıkan orman yangınında, yaklaşık 80 dönümlük alan zarar gördü.

​Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bir cam kırığının mercek görevi görmesiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme işçisi alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, \"Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayılmış ve yaklaşık 80 dönüm alan yangından zarar görmüştür. Ama sevindirici olan şudur ki; çok büyük bir yangını can kaybı olmadan, en az zararla atlattık. Başta İlçe İşletme Şefi Tolga Kıycı olmak üzere Orman İdaremizin gayretli çalışmaları sonucu yangının büyümesine izin verilmedi, teşekkür ediyorum. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı çok dikkatli ve duyarlı olmasını, özellikle yaz döneminde vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yanan her ağaç, geleceğimize bırakacağımız kara miras olacaktır. Ormanın kıymetini anlatmaya gerek yok. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir yerde orman yanıyorsa bizim de ciğerimiz yanıyor demektir. Dolayısıyla tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyorum\" dedi.

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