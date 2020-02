Manisa'da 'Okulumuz kapatılmasın' eylemi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki 540 öğrencisi bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılıp, binasının tekli öğretime geçileceği belirtilen Çağatay Uluçay İlkokulu ve Ortaokulu\'na devredileceği iddialarına, öğrenciler okul bahçesinde toplanarak, veliler ise kapının önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile bazı sendikaların temsilcileri de velilere destek verdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise lisenin kapatılacağı yönünde bir karar olmadığını ve böyle bir şeyin gündeme gelmediğini söyledi.

Yunusemre ilçesinde, 1990 yılından beri hizmet veren Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin, yeni öğrenci kabul etmeyip, 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılacağı, binasının ise tekli eğitime geçilecek olan hemen yanındaki Çağatay Uluçay İlkokulu ve Ortaokulu\'na devredileceği söylentileri, veli ve öğrencilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler okul bahçesinde toplanırken, 200 kadar veli de okul kapısı önünde basın açıklaması yapıp, tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Özgür Özel ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, Eğitim-İş Şube Başkanı Cem Ok da açıklamaya destek verdi. Veliler adına basın açıklamasını Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Yürdem yaptı. Yürdem\'in açıklaması okul bahçesindeki öğrencilerin \"Cumhuriyet bizimdir, bizim kalacak\", \"Cumhuriyet burada dimdik ayakta\", \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganlarıyla kesildi. Yürdem açıklamasında, kapatılma söylentisinin velileri ve öğrencileri derinden üzdüğünün belirtip, \"Çocuklarımız için karar verilirken önce velilere danışılması gerekir. Aldığımız duyumlara göre geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bir sığıntı gibi başka okullara gönderilmek isteniyor. Bu durum bizi çok üzdü. Lisemizin 3 yıl içinde kademeli olarak kapatılacağını ve bu yıldan itibaren öğrenci alımının yapılmayacağını öğrendik. Lisemizi göz göre göre kapattırmayız\" dedi.

\'ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU\'

Okullarının kapatılacağını duyan öğrencilerin psikolojilerinin bozulduğunu belirten Yürdem, \"Bayılan öğrencimiz bile oldu. Çocuklarımız artık okula gelmek istemiyorlar. Bu durumu Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirdik. Müdürümüz bize \'Benim de çocuğum Akhisar ilçesinde okuyor. Bu işi fazla büyütmeyin\' diye karşılık verdi. Biz sadece okulumuzu istiyoruz. Kimseden bir şey talep etmiyoruz. Çocuklarımızı mağdur etmesinler\" diye konuştu.

Yürdem, okullarının kapatılmasından vazgeçilmemesi halinde Ankara\'ya gideceklerini de vurgulayıp, şunları söyledi:

\"1990 yılından beri eğitim öğretim veren okulumuzun kademeli bir şekilde kapatılmasını istemiyoruz. 540 öğrenciyi düşünerek karar versinler. Çünkü bu çocuklarımız gelecekte böyle kararlar alan kişilerin yerlerine oturacaklar. Bu çocuklarımızı devletten soğutmayın. Eğer bu konuda biz bir sonuç alamazsak Beştepe\'ye otobüsle gideceğiz. Çocuklarımızın geleceği için sonuna kadar mücadele edeceğiz.\"

\'CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ İÇİN BİRLİK OLACAĞIZ\'

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin Manisa\'nın köklü okullarından birisi olduğunu belirtip, \"Siyasi kimliğimizle velilerimizin yanında olmadık. Seçim bir gün hayat her gün devam ediyor. Okulumuzda her görüşten, her siyasi partiden velinin öğrencileri var. Milli Eğitim adı üstünde, milli bir politika olması gerekir. 4+4+4 olduğunda bu okulların yetmeyeceğini, ayrılacağını, bazı okulların kapanacağını ve birçok okulun öğrencisinin mağdur olacağını söylemiştik. Uyarılarımıza rağmen çıkan tablo ortada. Manisa\'daki tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu okul geleneği gereği, adı ve varlığı gereği Manisa için olmazsa olmaz okullardan bir tanesidir. Öğrencilerimizin bağırarak \'Cumhuriyet dimdik ayakta\' dediği Cumhuriyeti kuran, bu okuldaki tüm öğrencilerin dedeleri ve dedelerinin babalarıdır. Cumhuriyet kurulurken nasıl hep birlikte olduysak, Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'ni savunurken de hep birlikte olacağız. Öğrencilerimizin sürgün ve okullarından edilmesine, isminin değiştirilmesine, Cumhuriyet\'in ve Manisa\'nın bir kayba uğramasına izin vermeyeceğiz. Velilerimiz ne derse, öğrencilerimiz ne isterse onlarla birlikte olacağız. Gerek Manisa\'da ve gerekse TBMM\'de onların sesi olmaya gayret göstereceğiz\" dedi.

Açıklamaların ardından velilerden Akın Mercan ise \"Eğer eğitime böyle önem veriliyorsa biz de bu okulun önünde gece-gündüz oturur okulumuzu kimseye yedirtmeyiz\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından veliler olaysız şekilde okulun önünden ayrıldı.

\'ŞU AN ALINMIŞ BİR KARAR YOK\'

Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nin kademeli olarak kapatılacağı söylentileri ile ilgili açıklama yapan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, böyle bir kararın olmadığını ve gündeme gelmediğini söyledi. Hükümetin tekli eğitim sistemine geçilmesi hususunda bir talimatı olduğunu hatırlatan Çetin, \"Bu çerçevede ilimizde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ancak bahsi geçen okulumuzla alakalı şu an alınmış bir karar veya yapılan bir çalışma yok. Velilerimiz bu konu hakkında farklı yerlerden söylenti duymuş olabilir. Ama içleri rahat olsun böyle bir karar yok. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz belki tekli eğitim sistemi adı altında bu okulla ilgili bir ön çalışma yapmış olabilir. Fakat bizim önümüze gelen bir şey yok. Hiçbir velimiz üzüntüye kapılmasın\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI