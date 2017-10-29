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Manisa'da kaza: 2 ölü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü

29 Ekim 2017 00:23

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü.
Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden 34 yaşındaki Ramazan Aksakal yönetimindeki 45 LC 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp orta refüje çarparak yan yola geçip, karşı yönden gelen 48 yaşındaki Rahmi Koçak yönetimindeki 06 FM 8268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Ramazan Aksakal yaşamını yitirdi, Rahmi Koçak ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Rahmi Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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