T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da İşadamları Derneği'ne kumar operasyonu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın  Yunusemre ilçesindeki,  jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynandığı belirlenen Üçpınar İşadamları Dayanışma Derneği'nin başkanı ve iki çalışanı gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatılıp serbest

01 Nisan 2018 16:21

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın  Yunusemre ilçesindeki,  jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynandığı belirlenen Üçpınar İşadamları Dayanışma Derneği\'nin başkanı ve iki çalışanı gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatılıp serbest bırakıldı. Kumar oynadıkları gerekçesiyle 35 kişiye de Kabahatlar Kanunu\'na göre 259\'ar lira para cezası kesildi.
Bir ihbarı değerlendiren Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Üçpınar Mahallesi\'nde faaliyet gösteren Üçpınar İşadamları Dayanışma Derneği\'nde kumar oynandığını belirledi. Bugün saat 00.30 sıralarında, dernek binasına operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında masalarda kumar oynadıkları ileri sürülen 35 kişiye, Kabahatler Kanunu\'na göre 259\'ar lire idari para cezası kesildi. Dernek Başkanı E.K. (38) ile dernek çalışanları E.U. (41) ve G.Y. (45), \"Kumar için yer temin etmek\" suçundan gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle dernek yetkilisi E.K.\'ye 109 lira para cezası kesildi. Dernekte yapılan aramada 2 bin 810 tombala, 125 tombala kartı ve 90 şans topu ele geçirildi. Soruşturma sürerken E.K. ve 2 çalışanı, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSA YunusemreDayanışma DerneğiKumarKabahatlar KanunuBirJandarma KomutanlığıMahallesiBugünOperasyonKabahatler KanunuDernek BaşkanıAyrıcaDernekteSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24