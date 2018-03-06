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Manisa'da deprem tatbikatı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde belediye tarafından deprem tatbikatı yapıldı

06 Mart 2018 16:54

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde belediye tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta sirenler eşliğinde belediye binası tahliye edildi, şantiye alanında enkaz altında kalan üç yaralı işçi AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.
Birinci derece deprem kuşağında yer alan Manisa\'da, Yunusemre Belediyesi, olası bir depreme hazırlıklı olmak ve belediyenin yeterliliğini ölçmek amacıyla tatbikat yaptı. Belediye hizmet binası ve şantiye alanında gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, AKUT, 112 Acil, Manisa Amatör Telsizciler ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri görev aldı. Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve belediye başkan yardımcıları ile ilgili birimlerin müdürleri, belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde tatbikatı canlı bağlantıyla takip etti.
Tatbikatta, senaryo gereği, ilçenin Muradiye Mahallesi merkezli 6.5 büyüklüğündeki depremde, Yunusemre Belediyesi hizmet binasındaki tüm birimlerde çalışan personel ve işçilerin dışarıdaki güvenlik alanına kontrollü çıkışı sağlandı. Belediye personelinin tahliyesinin sağlanmasının ardından şantiye binasında senaryo gereği enkaz altında üç yaralı işçinin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi. AKUT, UMKE ve AFAD ekiplerinden oluşan arama-kurtarma ekipleri, ilk olarak en kaz altında yaralı işçileri bulmak için çalışma yaptı. Enkaz altında tespit edilen işçiler, yaklaşık 15 dakikalık çalışma neticesinde kurtarıldı. Yaralılar tatbikat alanında hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastanelere taşındı. Gerçeği aratmayan sahnelerin yaşandığı tatbikatı belediye şantiye alanından izleyen işçiler, cep telefonlarıyla görüntü aldı.
\'DEPREM ÜLKEMİZİN GERÇEĞİ\'
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi tatbikattan sonra yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine dikkat çekerek, \"Deprem ülkemizin gerçeği. Tarihte ilimizde de yıkıcı depremlerin olduğunu unutmamak gerekiyor. İlgili birimimiz, tüm birimlerdeki personelimize bu konuda eğitim vermişti. Şimdi de tatbikatta bu bilgileri uyguladık. Organizasyona katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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