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Spor

Manisa BŞB'ye kaptan sözü

MANİSA, (DHA) -  TARİHİNDE ilk kez sahne aldığı TFF 2

11 Ekim 2018 17:02

MANİSA, (DHA) - 

TARİHİNDE ilk kez sahne aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste 2 yenilginin ardından Pendikspor\'u 1-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da 87. dakikada galibiyet golünü atan isim olan takım kaptanı Ufukhan Bayraktar, çıkış yakalayacaklarını söyledi.
Stoper olarak görev yapmasına rağmen geçen sezon 5 gol, 5 asistle 3. Lig\'deki şampiyonluğa büyük katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu, \"Benim gol atmam değil takımın kazanması önemli. Geçtiğimiz sezon lige kötü başladık ancak daha sonra müthiş bir galibiyet serisi yakaladık. Bu sezon puan kaybettiğimiz maçları kazanabilirdik. Pendik galibiyeti bize moral oldu. Evimizdeki tüm maçları kazandık, deplasmanda kazanamama zincirini de bu hafta Bandırmaspor karşısında kırmak istiyoruz\" dedi.

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