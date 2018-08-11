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Spor

Manisa BŞB'den gollü prova: 3-1

MANİSA, (DHA) TFF 2

11 Ağustos 2018 15:26

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig\'e yükseldiği yeni sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sivas Belediyespor\'la oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.
Yeşil-beyazlı ekibin gollerini Onur Kolay, Zafer Şentürk ve Tayyib Kanarya attı. Takımı flaş transferlerle yenileyen Manisa BŞB\'de Teknik Direktör Levent Devrim, mücadelede her iki yarıda farklı kadro sahaya sürdü. Karşılaşmayı Başkan Mevlüt Aktan\'ın yanı sıra kampı ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan ve Özcan Nalbantlar da izledi.

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