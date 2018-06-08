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Spor

Manisa BŞB'den çifte atak

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un İstanbulspor'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ve 28 yaşındaki sol kanat Zafer Şensoy'la temas halinde olduğu öğrenildi

08 Haziran 2018 15:38

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un İstanbulspor\'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay ve 28 yaşındaki sol kanat Zafer Şensoy\'la temas halinde olduğu öğrenildi. Geçen sezon 29 maçta forma giyen Onur, 4 kez rakip fileleri sarstı. Ligde 25 müsabakada oynayan Zafer ise gol atma başarısı gösteremedi. Dış transferde ilk imzayı Şanlıurfaspor\'dan forvet Artun\'a attıran Manisa temsilcisi resmi sözleşme imzalamak istediği bonservisleri ellerinde olan iki futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek.

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