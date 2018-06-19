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Spor

Manisa BŞB'de Ufukhan yuvada kaldı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'in yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde stoper Ufukhan Bayraktar'la yeniden anlaştı

19 Haziran 2018 14:01

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'in yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde stoper Ufukhan Bayraktar\'la yeniden anlaştı. Geçen sezon savunmada gösterdiği başarının yanı sıra attığı 5 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, kulübüyle 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Halil Onultmak Tesisleri’ndeki törene Başkan Mevlüt Aktan da katıldı. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Ufukhan, \"Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da daha yapacak çok işimiz var\" dedi.
Başkan Aktan da deneyimli defans oyuncusuna güvendiklerini vurguladı. Manisa BŞB, daha önce iç transferde 11 futbolcuyla yollarını ayırıp 6 takviye yapmıştı.

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