Manisa BŞB'de transfer taarruzu başladı

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 4\'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde harekata başladı. İkinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen yeşil-beyazlılar Afjet Afyonspor\'dan orta saha Yasin, forvet Oltan, Osmanlıspor\'an defens oyuncusu Salih ile Kahramanmaraşspor\'dan kanat Hurşit\'i listesine aldı. Yönetimin 4 oyuncuyla görüşmelere başladığı ve sürecin olumlu ilerlediği öğrenildi. Manisa temsilcisinin 2 Ocak\'ta başlayacak Antalya kampına kadar transferleri yetiştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Manisa BŞB\'de 23 yaşındaki forvet Tayyib Kanarya\'nın takımdan ayrılacağı vzurgulandı. Bu sezon 9 maçta görev yapan Tayyib 1 gol atabildi.