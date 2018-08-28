Manisa BŞB'de son transfer Erman

MANİSA,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk haftasında pazar günü evinde Zonguldak Kömürspor\'la karşı karşıya gelecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay\'dan ayrılan Erman Bulucu\'yu renklerine bağladı. Altay\'la sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu 2 yıllık mukaveleye imza attı. Savunmada görev yapan Erman, \"Hedefleri olan çok doğru bir kulübe geldiğim için mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için elimden geleni yapacağım\" dedi.

Erman, sezon başında BŞB Erzurumspor\'dan transfer olduğu 1\'inci Lig temsilcisi Altay\'dan şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmıştı. Manisa BŞB\'ye sakat oyuncularından iyi haber geldi. Bergama Belediyespor ile oynanan özel maçta bileğinden sakatlanan orta saha Cem ile adalesinde zorlama olan orta saha Umut\'un iyileştiği bildirildi.

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