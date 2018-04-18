Manisa BŞB'de kupa heyecanı

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden ve tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig\'e çıkışını bitime 5 hafta kala ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasına bu hafta kavuşacak. Manisa BŞB, Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde pazar günü saat 15.30\'da Batman Petrolspor\'la oynayacağı mücadelede kupasını alarak şampiyonluk turu atacak. Yeni sezon öncesi şirketleşerek isim, renk ve logosunu değiştirmeyi planlayan Manisa temsilcisinde bu yöndeki kongre kararının haftaya alınması bekleniyor. Yeşil beyazlılarda başkan Mevlüt Aktan, transfer için takip edilen gurbetçi oyuncuları izlemek için Almanya\'da bulunuyor.