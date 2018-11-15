T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa BŞB'de Devrim iddialı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta pazar günü 2'nci sıradaki Menemen Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Levent Devrim, çok önemli bir ma

15 Kasım 2018 14:08

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta pazar günü 2\'nci sıradaki Menemen Belediyespor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un Teknik Direktörü Levent Devrim, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.
Aşama aşama ilerlediklerini anlatan deneyimli teknik adam, \"Hepimiz sadace Menemen sınavına odaklandık. Zor bir deplasman maçı oynayacağız. Ancak biz kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak her takımla her yerde baş edebilecek durumdayız. Kendi felsefemiz bizim için önemli, rakiplerimizin ne yaptığı ile ilgilenmiyoruz\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporManisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent DevrimAşamaMenemenZorAncakKendi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24