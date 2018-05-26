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Spor

Manisa BŞB'de Artun tamam

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen golcü Artun Akçakın ile prensip anlaşmasına vardı

26 Mayıs 2018 14:43

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'in yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen golcü Artun Akçakın ile prensip anlaşmasına vardı. 
Gençlerbirliği\'nde profesyonel olan 25 yaşındaki forvet Hacettepspor, Fethiyespor, Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ümraniyespor\'da da top koşturdu. Son 2 sezonda Şanlıurfaspor\'da görev alan Artun, bu yıl Play-Off heyecanı yaşadığı takımında 9 gol kaydetti. Manisa ekibinin transfer listesinde Bandırmaspor\'dan Hüseyin Altuğ Taş ve Erhan Şentürk, Gümüşhanespor\'dan Musa Sinan Yılmazer ile Bugsaşspor\'dan Mahmut Boz da yer alıyor.
 

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