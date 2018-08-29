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Spor

Manisa BŞB Yaser'i de aldı

MANİSA, (DHA) TFF 2

29 Ağustos 2018 15:25

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor\'dan golcü Yaser Hacımustafaoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Tesisleri’nde yapılan imza törenine Başkan Mevlüt Aktan da katıldı. Pendikspor\'da geçen sezon 13 gol atan Yaser, \"Manisa\'da gollerime devam etmek istiyorum. Bana güvenenler kesinlikle yanılmayacak\" mesajı verdi. Başkan Aktan ise Yaser\'in takıma katılmasıyla hücumda daha da güçlendiklerini ifade etti. Tecrübeli forvet kariyerinde Küçükçekmece, Kartalspor, Kayserispor, Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor, 1461 Trabzon takımlarında oynadı.

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