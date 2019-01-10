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Spor

Manisa BŞB umut verdi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 3'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek umut verdi

10 Ocak 2019 17:29

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarı öncesi Antalya\'da kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 3\'üncü hazırlık karşılaşmasında Niğde Futbol Kulübü\'nü 2-0 yenerek umut verdi. 
Burada oynadığı özel karşılaşmalarda Serik Belediyespor ve Turgutluspor\'la berabere kalan yeşil-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Zafer ve Ufukhan kaydetti. Oynadığı futbolla teknik direktör Levent Devrim\'i umutlandıran Manisa ekibinde yeni transferlerin takıma uyum sağlaması da kurmayları sevindirdi. Osmanlıspor\'dan alınan Zafer, maçta 11\'de görev yaptı.

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