Manisa BŞB tırmanışta

MANİSA, (DHA) -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Kahramanmaraşspor\'u 4-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi Menemen Belediyespor\'un Şanlıurfaspor\'a mağlup olmasıyla 2\'nci sıraya yükseldi. Bu sezon sadece ilk haftayı 2\'nci basamakta geçiren yeşil-beyazlılar 32 puana ulaşarak zirve yarışında umutlandı. Manisa BŞB bu sezon evinde gösterdiği performansla da rakiplerine adeta kök söktürdü. Oynadığı 8 maçını 7\'sini kazanıp sadece 1\'inde berabere kalan Ege temsilcisi, 21 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Teknik direktör Levent Devrim, \"Devreyi iyi bir şekilde bitirip, ikinci yarı da üst sıralarda olacağız\" dedi.