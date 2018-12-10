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Spor

Manisa BŞB tırmanışta

MANİSA, (DHA) -  TFF 2

10 Aralık 2018 15:27

MANİSA, (DHA) - 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Kahramanmaraşspor\'u 4-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi Menemen Belediyespor\'un Şanlıurfaspor\'a mağlup olmasıyla 2\'nci sıraya yükseldi. Bu sezon sadece ilk haftayı 2\'nci basamakta geçiren yeşil-beyazlılar 32 puana ulaşarak zirve yarışında umutlandı. Manisa BŞB bu sezon evinde gösterdiği performansla da rakiplerine adeta kök söktürdü. Oynadığı 8 maçını 7\'sini kazanıp sadece 1\'inde berabere kalan Ege temsilcisi, 21 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Teknik direktör Levent Devrim, \"Devreyi iyi bir şekilde bitirip, ikinci yarı da üst sıralarda olacağız\" dedi.  

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