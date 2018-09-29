Manisa BŞB telafi peşinde

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor\'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise evinde Keçiöregücü\'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda kupa sınavında kırmızı kart gören Cihan Avcu Tarsus\'u karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Devrim zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına inancının tam olduğunu söyledi.