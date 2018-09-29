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Spor

Manisa BŞB telafi peşinde

MANİSA, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde Keçiöregücü'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu ile deplasma

29 Eylül 2018 14:12

MANİSA, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor\'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise evinde Keçiöregücü\'ne 2-1 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın zirve hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda kupa sınavında kırmızı kart gören Cihan Avcu Tarsus\'u karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Devrim zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına inancının tam olduğunu söyledi.  

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