Manisa BŞB revire döndü

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda aldığı üst üste 2 yenilgiyi telafi etmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başından bu yana sakatlıklardan başını kurtaramadı. Sezon öncesi Bergama Belediyespor ile oynanan hazırlık maçında Cem ile Umut Sönmez\'in sakatlanıp 3 hafta sahalardan uzak kaldığı Manisa temsilcisinde geçtiğimiz günlerde golcü Yaser ve stoper Erman da sakatlık yaşadı. Sakatlar kervanına son olarak takım kaptanı Ufukhan da eklendi. Sakatlıklar yüzünden bir türlü ideal 11\'i sahaya süremeyen teknik direktör Levent Devrim, futbolcularının tam kapasiteyle dönmelerini bekliyor.