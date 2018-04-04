Manisa BŞB Levent Devrim ile yola devam edecek

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta bitime 5 hafta kala en yakın rakipleri Bayburt Grup Özel İdare ve Bayrampaşa\'ya 17 puan fark atıp profesyonel liglerin bu sezonki ilk şampiyonu olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, teknik direktör Levent Devrim ile yola devam edecek. Tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'de mücadele edecek yeşil-beyazlılarda Başkan Mevlüt Aktan tecrübeli teknik adama övgüler yağdırdı. Devrim\'in şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olduğunu vurgulayan Aktan, \"Levent Devrim geçen sezon bize Play-Off oynatmıştı. Bu sezon da hiç düşünmeden kendisiyle yolumuza devam ettik. Hocamız disiplinli ve çalışmayı çok seven biri. Takımın başarısı için inanılmaz mesai harcadı. Levent Devrim ve ekibiyle uzun yıllar beraber çalışmayı istiyoruz\" diye konuştu.

Yeni sezonda iddialı olacaklarını kaydeden Mevlüt Aktan, \"Spor adına güzel işler çıkarmak istiyoruz. Şirketleşme kararı alacağız. Ayrıca siyaseti kesinlikle kulübümüzden uzakta tutacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisalıların kulübüdür\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün çok önemli yatırımlar yaptığını anlatan Aktan, \"Başkanımız Cengiz Ergün, spora ve sporcuya verdiği desteğin yanı sıra tesisleşme adına da çok önemli hamleler ve yatırımlar gerçekleştirdi. Kendisiyle sürekli istişare halinde olduk. Başkanlık koltuğuna oturduğum ilk gün kulübü ileriye taşıyacağıma dair söz vermiştim. Bu sözü tuttuğum için çok mutluyum. Gelecek sezonda da hep birlikte kulübümüzü iyi yerlere taşıyacağız\" ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜŞÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN: \"MANİSASPOR\'U BU HALE GETİRENLERDEN HESAP SORULMALI\"

Manisa Büşükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TFF 1\'inci Lig\'de bitime 5 hafta kala küme düşen Manisaspor\'un durumunu değerlendirdi.

\"Biz yıllarımızı kulübe verdik\" diyen Ergün, \"Ne acıdır ki Manisaspor bu hale getirildi. Bugün hiç kimse yok. Propaganda yapılıp, Büyükşehir Belediyesi\'nin sağlamış olduğu başarıya ve inanca kimse gölge düşüremez. Manisa Büyükşehir Belediyespor 5 maç kala şampiyon oluyor, Manisaspor ise küme düşüyor. Buna kader mi diyelim, ne diyelim? Herkes çuvaldızı önce kendisine batıracak. Borcun ne kadar olduğu dahi bilinmediği Manisaspor\'u bu noktalara getirenlere hesap sorulmalı. Şimdi, \'Cengiz Ergün bu kulübü düşürdü\' gibi oyunlar oynayacaklar. Siyası bir propaganda yapılıyor. Takım, Elazığ\'a gidecek yol parası bulamıyor. Bunu yapanlar ortaya çıksın\" dedi.

