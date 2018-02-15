T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa BŞB gün sayıyor

MANİSA, (DHA) TFF 3

15 Şubat 2018 17:06

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta en yakın rakibi Düzcespor\'u da evinde 3-1 mağlup ederek son 12 hafta öncesi zirvede puan farkını 12\'ye çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için artık günleri saymaya başladı. Henüz 3 sezon önce ilk kez profesyonel kategoriye yükselen yeşil-beyazlı ekip, kalan maçlarda hata yapmadığı takdirde adını tarihinde ilk kez 2. Lig\'e yazdıracak. Üst üste 4 maçtır kazanan, bu sezon 22 haftayı 15 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Manisa temsilcisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Düzcespor mücadelesi sonrası oyuncuları soyunma odasında kutlayıp şimdiden şampiyon ilan etti.
Başkan Mevlüt Aktan\'la birlikte soyunma odasına inen Ergün, futbolculara, \"Bizleri, Manisa\'yı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, yüreğinizle mücadele ettiğiniz için, birbirinize kuvvet ve güç verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLigGrupDüzcesporManisa Büyükşehir BelediyesporHenüzManisaBüyükşehir Belediye Başkanı Cengiz ErgünBaşkan Mevlüt AktanErgünAllah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24