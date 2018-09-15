Manisa BŞB evinde Bugsaş'la oynuyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın kendisiyle aynı puana sahip Bugsaşspor\'u misafir edecek.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde saat 16.30\'da başlayacak maçta Ali Karatutlu görev yapacak. Yeşil beyazlılarda sakatlıkları geçen Umut Sönmez ve Cem Özdemir, Bugsaşspor müsabakasında görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Teknik direktör Levent Devrim maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, \"Bugsaşspor iyi bir takım. Ancak biz de taraftarımızın desteği ile evimizde iyi sonuçlar elde ediyoruz. Haftayı 3 puanla kapatacağımıza olan inancım tam\" dedi.