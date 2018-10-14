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Spor

Manisa BŞB deplasmanlarda gülemedi

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon 4'üncü deplasman maçını da kazanamadı

14 Ekim 2018 14:51

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon 4\'üncü deplasman maçını da kazanamadı. 
Evinde oynadığı 3 karşılaşmayı kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar dış sahada ise 2 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kırklarelispor ve Bandırmaspor\'la 0-0 berabere kalan Manisa BŞB, Etimesgut Belediyespor\'a 1-0, Tarsus İdman Yurdu\'na 3-1 yenildi.
Bandırmaspor müsabakasında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen teknik direktör Levent Devrim, \"Kazanabilirdik ama topu çizgiden geçiremedik. Alınan 1 puana olumsuz bakmıyorum\" dedi.

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