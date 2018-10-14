Manisa BŞB deplasmanlarda gülemedi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sezon 4\'üncü deplasman maçını da kazanamadı.

Evinde oynadığı 3 karşılaşmayı kayıpsız geçen yeşil-beyazlılar dış sahada ise 2 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kırklarelispor ve Bandırmaspor\'la 0-0 berabere kalan Manisa BŞB, Etimesgut Belediyespor\'a 1-0, Tarsus İdman Yurdu\'na 3-1 yenildi.

Bandırmaspor müsabakasında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen teknik direktör Levent Devrim, \"Kazanabilirdik ama topu çizgiden geçiremedik. Alınan 1 puana olumsuz bakmıyorum\" dedi.