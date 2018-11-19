Manisa BŞB 1 puana sevinmedi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kendisi gibi zirveyi hedefleyen Menemen Belediyespor\'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 1 puan kesmedi.

Teknik direktör Levent Devrim galibiyeti kaçıran tarafın takımı olduğunu belirterek, \"Menemen deplasmanında kaybettiğimiz 2 puan vardı. Yaklaşık 65 dakika 10 kişi mücadele ettik. Buna rağmen rakibimize pozisyon vermedik. Uzaktan yediğimiz gollerle kalemizi açtık. Ayrıca son anlarda 4 net pozisyonumuz daha vardı. Bunları değerlendiremediğimiz için üzgünüz. Maçın hakemi Süleyman Abay ise sahanın en kötüsüydü. Her şeye rağmen değerli bir rakiple güzel bir maç yaptık. Önümüz açık, doğru yolda ilerliyoruz\" yorumunu yaptı.