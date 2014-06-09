Mancini Emre’yi otobüsten atmış

Galatasaray’da gösterdiği çıkışın ardından Emre Belezoğlu bedelsiz bir şekilde Inter’e transfer olup 5 yıllık imza atmıştı. 2004-05 sezonunda çizme ekibinin başına Mancini geldi. İtalyan hoca, Nerazzuri’de 3. sezonunu geçiren Emre’yi ilk dört haftada tüm maçlarda kadroya alırken, 1 kez ilk 11’de oynattı, iki kez de sonradan oyuna dâhil etti.

Şampiy10’dan Ali Can’ın haberine göre, Mancini, Emre’ye ara ara şans verdi. Ama ne olduysa milli futbolcunun idmanda röveşata denerken düşüp sakatlanmasından sonra oldu. Emre’nin kendi kendine sakatlanmasına ve takımdan uzak kalmasına sinirlenen Mancini sonraki süreçte milli futbolcuya verdiği şansları azalttı, Emre 18 maçta kadroya dahi alınmadı. Bu duruma isyan eden Emre tepkisini takım otobüsünde İtalyan teknik adamın üzerine yürüyerek gösterdi. Ancak bu davranışı ona pahalıya patladı.

Diğer futbolcuların önünde gerçekleşen bu hareketi büyük saygısızlık olarak gören Mancini’nin tepkisi Emre’ninkinden daha sert oldu. İtalyan hoca, o dönem 25 yaşında olan milli futbolcuyu otobüsten attı. Bu olay sonrası ikilinin arası iyice açıldı. Mancini 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın satılacaklar listesine koydu. Böylelikle Inter macerası biten Emre, 3,8 milyon pound karşılığında Newcastle’a gönderildi.