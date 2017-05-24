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Dünya
Deutsche Welle

Manchester’da üç gözaltı daha

İngiliz polisi, konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Tedavi altındaki 20 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

24 Mayıs 2017 17:08

Manchester'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konser verdiği Manchester Arena'da düzenlenen terör saldırısı sonrası, polisin soruşturması devam ediyor.

Manchester polisi, saldırıyla ilgili olarak üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Manchester'daki bazı evlerde arama yapan İngiliz polisi dün de 23 yaşındaki bir genci gözaltına almıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, 22 kişinin ölümüne yol açan intihar bombacısı Salman Abedi'nin yakın bir zamanda Suriye'yi ziyaret ettiğini düşündüklerini açıkladı. Fransız BFMTV kanalına konuşan Collomb, saldırganın radikalleştiğini ve muhtemelen Libya'yı ziyareti sırasında Suriye'ye de geçmiş olabileceğini söyledi.

İngiliz hükümetinden ise bu ayrıntılar hakkında yorum gelmedi. Ancak İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Sky News'e verdiği demeçte, Abedi'nin Pazartesi günkü saldırı öncesinde bir noktaya kadar güvenlik güçlerince bilinen bir isim olduğunu söyledi. Rudd, ayrıca saldırganın yalnız hareket etmediğini düşündüklerini belirtti.

Terör saldırısını IŞİD üstlenmişti.

20 kişinin sağlık durumu kritik

Pazartesi akşamı yerel saatle 22.30 sıralarında 21 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük konser salonu olan Manchester Arena'da düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi kişi de yaralanmıştı.

Manchester'da görev yapan sağlık ve sosyal bakım hizmetleri yetkilisi Jon Rouse, tedavi altındaki 20 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Rouse, "Şu anda 64 kişiyi tedavi ediyoruz. Bunların yaklaşık 20'si yoğun bakımda ki bu da çok acil bakım anlamına geliyor” dedi. Rouse, "Önemli organlarda hasarlar söz konusu. Yani kol ve bacaklarda ağır yaralar var. Bu bireylerden bazıları çok uzun süre bakım ve desteğe ihtiyaç duyacak. Bunlar hayli travmatik yaralar" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, BS/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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