Manchester United 'Mourinho ile devam' dedi

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho\'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı ve bir yıl da opsiyon eklendiği açıklandı.

Jose Mourinho imza töreninde yaptığı açıklamada, \"Manchester United\'ın teknik direktörü olduğum için onurlu ve gururluyum. Kulübün sahiplerine çalışkanlığımın ve özverimin farkında oldukları için teşekkür ederim. Onların güvenini hissetiğim için çok mutluyum\" dedi.

Tecrübeli teknik adamın yönettiği Manchester United bu sezon İngiltere Premier Lig\'de lider Manchester City\'nin 12 puan arkasında 2\'nci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde A Grubu\'nu lider olarak tamamlamış ve son 16 turunda Sevilla ile eşleşmişti.

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