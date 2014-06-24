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Spor

Manchester United ilk transferini yaptı

Önümüzdeki sezona Louis van Gaal’in başında olacağı Manchester United, ilk transferini 29 milyon Sterlin karşılığında gerçekleştirdi

24 Haziran 2014 15:57

Geçtiğimiz sezon Manchester United’ı çalıştıran ve bekleneni veremeyen David Moyes'in takımdan gönderilmesinin ardından Kırmızı Şeytanların başına getirilen Louis van Gaal'in yapacağı transferler merak konusu olmuştu.

3puan.com’un haberine göre, Hollandalı teknik adamın istediği isimlerden biri olan genç yıldız Ander Herrera Atletic Bilbao'dan Manchester United'a 29 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

Manchester United’la 4 yıllık sözleşme yapan Herrera, Kırmızı Şeytanlardan 9,2 milyon sterlin net para kazanacak. Genç oyuncu 2013/14 sezonunda Atletic Bilbao formasıyla lig ve kupada toplam 39 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol 6 asistle oynadı.

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