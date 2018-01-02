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Spor

Manchester United deplasmanda güldü

Everton - Manchester United: 0-2 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig 22'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti

02 Ocak 2018 01:27

Everton - Manchester United: 0-2

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 22\'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton\'ı 2-0 mağlup etti.
Goodison Park\'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2\'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen Manchester United, Anthony Martial\'in 57\'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81\'inci dakikada skoru 2-0\'a getirerek Everton\'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 47\'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.

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