Manchester United deplasmanda güldü

Everton - Manchester United: 0-2

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 22\'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton\'ı 2-0 mağlup etti.

Goodison Park\'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2\'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen Manchester United, Anthony Martial\'in 57\'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81\'inci dakikada skoru 2-0\'a getirerek Everton\'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 47\'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.