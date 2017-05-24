Manchester teröre karşı birarada

Manchester'da yaşayanlar Pazartesi gecesi düzenlenen intihar saldırısında ölenler için yas tutuyor. Kentteki Albert Meydanı'nda toplananlar, Manchester Arena'daki konseri hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 22 kişi için çiçek bıraktı, mum yaktı. Meydan gün boyu saldırıyı kınamak ve teröre karşı birliktelik mesajı vermek isteyenlerin biraraya geldiği adres oldu.

Binlerce kişinin toplandığı alanda 'terörden korkmuyoruz', 'sevgi nefreti yenecek' gibi mesajların yer aldığı pankartlarla dayanışma çağrısı yapıldı. Çok sayıda Müslümanın da katıldığı anma etkinliğinde farklı dinlere mensup insanların birbirlerine destek olması sosyal medyada en fazla paylaşılan görüntüler oldu.

Saldırıyı kınamak için Alber Meydanı'na gelen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın yanında "meydan okuyan, onurlu ve nefret karşısında bölünmeyi reddeden insanların birarada olduğu" notunu yazdı.

93 yaşındaki Yahudi bir kadının bir Müslüman tarafından teselli edildiği görüntüler meydandaki en çarpıcı anlardan biri oldu.

Polis örgüt bağlantısından emin

12 yıl sonra ilk kez büyük bir terör saldırısının hedefi olan ülkede güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Özel kuvvetlere mensup çok sayıda polis Manchester'da gün boyu kritik noktalarda nöbet tuttu.

Saldırıyla ilgili soruşturmada da yeni gelişmeler var. İngiliz polisi, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konser verdiği salonu hedef alan intihar bombacısı Salman Abedi'nin bir şebekeyle hareket ettiğinden emin olduklarını açıkladı. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıda Abedi'ye yardım ettiğinden şüphelenilen üç kişi daha gözaltına alındı.

Libya kökenli İngiltere vatandaşı saldıganla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un yaptığı açıklamada Abedi'nin yakın zamanda Suriye'ye gitmiş olabileceği ifade edildi. İngiliz yetkililer bu değerlendirmeyle ilgili bir yorum yapmadı.

20 yaralının durumu kritik

Saldırda yaralanan 64 kişiden bazılarının durumu kritik. Manchester'da görev yapan sağlık ve sosyal bakım hizmetleri yetkilisi Jon Rouse, tedavi altındaki 20 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Rouse, "Şu anda 64 kişiyi tedavi ediyoruz. Bunların yaklaşık 20'si yoğun bakımda ki bu da çok acil bakım anlamına geliyor” dedi. Rouse, "Önemli organlarda hasarlar söz konusu. Yani kol ve bacaklarda ağır yaralar var. Bu bireylerden bazıları çok uzun süre bakım ve desteğe ihtiyaç duyacak. Bunlar hayli travmatik yaralar" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, GY/ÖA